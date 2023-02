Carro despenca de pista elevada em Salvador

- Publicidade -

Um motorista perdeu o controle do carro e caiu de uma pista elevada no bairro Campinas de Pirajá, em Salvador, na noite de sexta-feira (3). Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o homem não ficou ferido.

O carro caiu com as rodas para cima na pista. Com o impacto, o teto do veículo ficou completamente destruído.

Ainda de acordo com a Transalvador, o acidente não causou transtornos no trânsito e o carro foi retirado da pista por volta da meia noite deste sábado (4).

Com informações G1