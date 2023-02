Carreta da Alegria anuncia mais uma temporada em Rio Branco, ao estilo Carnavalesco

- Publicidade -

A Carreta da Alegria – Sonho Meu – que estava cumprindo agenda na fronteira do Acre com a Bolívia, anunciou ontem (03) novas apresentações em Rio Branco, a capital acreana. De diferente, o grupo de entretimento fará suas aparições pelas ruas da cidade com o tema carnavalesco.

A data do novo “embarque” já foi definida: 14 a 28 de fevereiro. Com saídas e chegadas nas proximidades do Palácio Rio Branco, funcionando de terça-feira a domingo. O valor do ingresso continua o mesmo, R$ 15 reais, e o percurso também permanece com possibilidade de tempo total de 40 minutos de atração.

Por Wanglézio Braga/Acre News