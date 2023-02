Carreta carregada de alho tomba nas margens do Rio Madeira

- Publicidade -

Um acidente envolvendo uma carreta ocorreu na manhã desta quarta-feira (08/02), nas margens do Rio Madeira, em Porto Velho.

De acordo com informações obtidas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, o veículo chegava em uma balsa pelo acesso do Ramal Maravilha, quando o condutor acabou perdendo o controle da direção.

A carreta desgovernada desceu o barranco, e só parou após tombar a carroceria dentro do Rio, já a cabine ficou destruída em cima da balsa.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista foi socorrido com apenas escoriações pelo corpo para uma Unidade Hospitalar.

Fonte: Portal de Rondônia