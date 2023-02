Carnaval no Arena da Floresta: encontro intersetorial define ações estratégicas de segurança e logística

- Publicidade -

Inovação tecnológica foi uma das pautas da reunião operacional realizada na tarde desta segunda-feira, 6, no auditório da Biblioteca Pública de Rio Branco, pela Comissão Organizadora e os representantes das 32 instituições apoiadoras do evento. O Carnaval da Família terá monitoramento por câmeras para ampliar a proteção do cidadão que vai ao Arena da Floresta.

O encontro intersetorial coordenado pela Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e Turismo (Seicetur) foi realizado com a análise técnica do mapa da estrutura de eventos, imagens aéreas, definição de portões de acesso ao público, estacionamento, trânsito, empreendedorismo e logística.

“O objetivo do Estado e da prefeitura é garantir segurança tanto para os foliões, moradores e colaboradores envolvidos, além da tranquilidade para quem não gosta de Carnaval. Temos que garantir a fluidez das vias, o transporte, a sustentabilidade, uma série de medidas que dependem das instituições apoiadoras reunidas neste encontro”, disse o titular da Seicetur, Assurbanipal Mesquita.

Comissões intersetoriais vão definir planos de trabalho para a quina momesca. Dudé Lima, organizador de eventos, detalhou todo o mapa estrutural preparado para o Carnaval, incluindo palco, sonorização, arquibancadas, praça de alimentação, espaço kids, espaço alternativo para os bailes infantil e da melhor idade, espaços institucionais e, ainda, a contratação de segurança privada.

“A comissão pensou em cada detalhe para oferecer o maior conforto possível ao folião, desde as bandas que se apresentarão nos palcos até o transporte coletivo, o ambulante, o restaurante que vai servir alimentos, bebidas, enfim, queremos serviços de muita qualidade”, disse Dudé.

O Carnaval da Família 2023 será o primeiro a contar com videomonitoramento com reconhecimento facial e contagem de pessoas. A inovação faz parte das ações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Segundo o Departamento de Tecnologia da Sejusp, a adoção desse sistema ajudará a inibir ocorrências na área destinada ao Carnaval, desde pequenos roubos e furtos até a presença de pessoas em regime semiaberto ou com mandados de prisão em aberto.

Ainda de acordo com a organização do evento, campanhas de saúde pública, tema do carnaval, serão desenvolvidas em parceria com as secretarias estadual e municipal. A área ambiental também vai desenvolver material educativo para a destinação correta do lixo.

Plano de mídia – A secretária de Comunicação, Nayara Lessa, apresentou o projeto de identificação visual e o plano de mídia. Peças publicitárias com vídeos educativos foram preparados para o evento. “Vamos trabalhar forte na conscientização sobre a importância do cumprimento de leis, trânsito seguro, alimentação saudável, segurança pessoal e outras áreas, entre elas, o combate à violência doméstica e o respeito às diferenças”, garantiu Nayara.

O Carnaval da Família tem início no dia 17, com a escolha da Realeza, e termina no dia 21.

Agência Acre