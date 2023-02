Cão farejador da Polícia Civil encontra mais de 10 quilos de folhas de coca, além de maconha escondidos em embalagens dos Correios

- Publicidade -

Na última terça-feira, 07, agentes da Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil (NOC/AC) realizaram a apreensão de mais de 10 quilos de folha de coca e mais 348 gramas de maconha. O material foi encontrado no pátio do despacho dos correios em Rio Branco.

Durante as inspeções, as folhas de coca foram farejadas pela cadela Gana, que encontrou o ilícito acondicionado em nove caixas, já a maconha estava escondida em outra embalagem.

Indícios apontam que o material apreendido teria como destino: Florianópolis, Uberlândia, Brasília, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Piauí.

De acordo com o coordenador do NOC e delegado de polícia civil, Igor Brito, a ação se deu graças à colaboração da área de segurança corporativa dos Correios. “A Denarc irá adotar todas as medidas investigativas para identificar os autores da prática do crime de tráfico de drogas”, declarou Igor Brito.

O Alto Acre