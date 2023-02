Cantor de pagode tem infarto fulminante em casa após chegar de show na Capital acreana

- Publicidade -

Morreu na madrugada deste domingo, 5, em Rio Branco, o cantor de pagode Messias Cavalcante, de 42 anos. O músico sofreu um infarto fulminante após chegar de um show em uma casa noturna. De acordo com a família, o artista tinha coração crescido e planejava fazer um novo cateterismo após o carnaval, o primeiro procedimento cirúrgico foi em 2019

O corpo de Cavalcante está sendo velado na Rua do Brilho, no bairro Esperança. Pelas redes sociais, conhecidos, amigos e familiares lamentaram a morte do cantor.

Débora Lopes, esposa de Cavalcante, comentou que ele tinha feito shows no período da tarde e noite deste sábado, 4, e estava tudo bem. “Ele chegou, jantou, deitou para dormir e, simplesmente, deu infarto e morreu na hora. Não deu nem dois minutos. Chamei o Samu, mas demorou muito e quando chegaram já tinha morrido”, desabafou.

Ela também falou que que o artista vinha fazendo exames. “Estava esperando passar a data comemorativa do carnaval para fazer uma feijoada para arrecadar dinheiro e fazer o cateterismo. Ele ia cantar na associação do bairro Esperança nas noites de carnaval”.

A carreira musical de Messias, que cantava há mais de 15 anos, teve início em uma banda e ele depois seguiu se apresentando sozinho em festas, casas noturnas e eventos na Capital acreana. Ele também já tinha gravado uma música de autoria própria.

O cantor também recebeu homenagens do 2º Conselho Tutelar de Rio Branco, onde trabalhou como motoboy.

“O Segundo Conselho Tutelar vem externar nossos sentimentos de pesar aos familiares e amigos de Messias Cavalcante, ocorrido na madrugada de hoje, provocado por um infarto fulminante. Messias foi colaborador como motoboy durantes anos no conselho tutelar. Colaborando ainda com o Primeiro Conselho Tutelar. Enquanto servidor se dispôs a cumprir sua função com muita dedicação e responsabilidade. Que Deus te conceda Messias Cavalcante, o descanso eterno”.