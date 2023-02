Campeonato Estadual de Natação começa no dia 11 de março

- Publicidade -

O presidente da Federação Acreana de Esportes Aquáticos (FAEA), professor Ricardo Sampaio, confirmou para o dia 11 de março, na piscina da AABB, a primeira etapa do Campeonato Estadual de Natação de 2023.

“Estávamos trabalhando para iniciar a temporada no último fim de semana de março, mas os técnicos das equipes resolveram antecipar. Vamos trabalhar para iniciar a temporada da melhor maneira possível”, comentou o dirigente.

Parceria com Estado

Ricardo Sampaio esteve reunido com técnicos da secretaria de Educação e ficou encaminhada a renovação da parceria com o governo do Estado.

“Temos um calendário bem extenso e uma das prioridades é a realização dos Jogos Escolares em todas as suas fases. A federação tem todas as condições de repetir o trabalho de 2022 e até melhorar”, avaliou Ricardo Sampaio.

