Caixas eletrônicos da Caixa Económica de Brasiléia voltam a funcionar após uma semana de instabilidade

A pelo menos uma semana, os caixas eletrônicos da Caixa Económica Federal do município de Brasiléia vinha sofrendo instabilidade de rede não permitindo que os seus clientes fizessem saques ou movimentações financeiras.

Clientes, principalmente da zona rural demonstraram sua indignação por vir de tão longe e não conseguir resolver seus problemas com o banco.

-“Tive que passar pelo menos três dias na cidade, tive de pegar filas enormes e muitas vezes acabar desistindo por não ter todo o dia para ficar ali, se o caixa eletrônico estivesse funcionando, me pouparia tempo”. Relata um jovem da zona rural que vive de auxilio do governo federal.

As filas imensas era pelo fato de que só se podia fazer movimentações através do atendimento físico dentro da agência do banco.

Populares chegaram a fazer postagens nas redes sociais sobre o ocorrido, e expressaram suas indignações com a situação do banco para o consumidor.

-“Um absurdo em Brasileia, os caixas eletrônicos do banco completamente indisponível e outro desligado. Hoje é dia dos funcionários receber. Segundo informações, desde ontem está nessas condições e a fila é grande. Cadê os 11 vereadores de Brasileia, cadê o MP e os órgãos de defesa do consumidor?” Relatou Francisco Dantas em sua rede social

A equipe do Jornal Oaltoacre esteve na agência do banco para tentar conversar com o gerente, no entanto foi barrado pela segurança do órgão.

Os vereadores Elenilson Cruz e Lessandro Jorge também estiveram na agência e em um dialogo o gerente tentou explicar que o problema não era no banco, mas no provedor de internet e que tecnicos estavam trabalhando para identificar e consertar o causador destes problemas.

Além dos caixas eletrónico, o aplicativo “Caixa Tem” do mesmo banco, também estavam fora do ar em alguns horários nobres diurnos para transacções financeiras. Muitos usuários relataram dificuldades ao acessar o aplicativo Caixa Tem, se deparando com a mensagem “conta não localizada, não identificamos Poupança Social Digital aberta para você”. O Caixa Tem é um aplicativo da Caixa Econômica Federal que auxilia os beneficiários a terem o acesso dos valores do FGTS, Benefício Emergencial (BEm) e Auxílio Brasil.

No entanto a Caixa informou que o aplicativo Caixa Tem apresentou intermitência momentânea no início do dia 23/01 mas que já está normalizado. Todos os demais canais, físicos e eletrônicos, estão operando normalmente.

A caixa também deu dois passos a serem seguidos em caso de instabilidade com o App Caixa Tem se o problema persistir;

Aguarde para tentar um novo acesso

Ou desinstale e instale o app Caixa Tem novamente.

O erro de conta não localizada pode ser causado por instabilidade da plataforma ou acesso “congestionado” por diversos usuários tentando entrar.

Além disso, é primordial que o usuário atualize o aplicativo Caixa Tem e os dados cadastrais (uma foto, ou seja, selfie, e os documentos pessoais como RG, CPF e comprovante de endereço).

Os caixas eletrônicos também voltaram a funcionar normalmente.