Cães farejadores da Polícia Civil auxiliam na apreensão de drogas nos Correios de Rio Branco

Com a ajuda de cães farejadores a Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou duas apreensões de drogas no pátio do despacho dos correios em Rio Branco, uma no dia 27 e outra na última segunda-feira, 30, somadas a quantidade de entorpecentes chegam a 800 gramas de cocaína.

A ação policial, que é feita rotineiramente pelo Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil (NOC/ AC), teve a participação de dois cães que auxiliam os agentes vasculhando os ônibus, carros, e participam de blitz.

De acordo com o Coordenador do NOC e delegado de polícia civil, Igor Brito, não é novidade que os traficantes de drogas utilizam de diversos meios para transportar o ilícito, um deles é a utilização dos Correios para transportar as drogas.

“Essa ação se deu graças à colaboração da área de segurança Corporativa dos Correios. Nesse momento os investigadores da PCAC estão fazendo todo o levantamento para identificar a procedência das drogas, neste caso dos entorpecentes apreendidos, iniciasse uma investigação que corre em sigilo, para não atrapalhar o curso até chegar nos traficantes.

Na sexta-feira, 27, a cadela Gana foi quem identificou 400 gramas de cocaína, já na segunda-feira, 30, quem entrou em ação foi o cão policial Duke, que também encontrou 400 gramas de entorpecentes.

Em ambas as situações o entorpecente estava acomodado em caixa que seria transportado para outro Estado. A PCAC mantém o canal aberto ao público para denúncias, em que o cidadão pode enviar mensagens pelo WhatsApp com o número (68 ) 99921-1111 relatando sua denúncia ou até mesmo ligar para esse número de telefone. Vale salientar que a Polícia Civil garante total sigilo das informações e do denunciante.

