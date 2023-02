Cachorro de 30 anos bate recorde e se torna o mais velho de todos os tempos

- Publicidade -

Bobi, de 30 anos e 268 dias, é considerado o cachorro mais velho de todos os tempos, segundo o Guinness World Records. O animal quebrou o recorde de quase um século de Bluey, um cão pastor australiano que viveu 29 anos e 5 meses. O recordista é da raça rafeiro-do-Alentejo e vive em uma aldeia rural de Portugal. Os tutores contaram

Segundo Leonel Costa, cuidador do cachorro, um dos fatores para a longevidade de Bobi é o ambiente calmo em que ele vive. O animal nunca esteve preso a uma coleira e sempre gostou de passear livremente por florestas e fazendas que cercam a casa da família.

Bobi é descrito como um cão “muito sociável”. Por causa da idade, a mobilidade do cão está reduzida. Ele passa a grande parte dos dias no quintal da casa onde mora com quatro gatos da família. Outro impacto que veio com o tempo foi a piora na visão. De acordo com Leonel, Bobi tem esbarrado frequentemente em obstáculos ao caminhar.

Em 30 anos, o cão passou por problemas de saúde apenas uma vez. Em 2018, ele foi hospitalizado após desmaiar por causa de dificuldade respiratória. De lá para cá, as consultas veterinárias têm sido regulares e os exames mostram que Bobi está bem considerando a idade avançada.

O pet bebe cerca de 1 litro de água por dia e costuma comer “comida humana”. “Entre uma lata de ração ou um pedaço de carne, Bobi não hesita e escolhe a nossa comida”, contou Leonel. Para evitar que o animal passe mal com a alimentação, o tutor deixa a comida de molho na água para retirar a concentração de temperos.

Longa geração de animais

Todos os cachorros da família de Leonel Costa tiveram vidas longevas. Gira, que foi mãe de Bobi, viveu até os 18 anos de idade. Já Chicote morreu com 22 anos. Leonel descreve o cão recordista como o “último de uma longa geração de animais”.

“O Bobi é especial porque olhar para ele é como lembrar das pessoas que fizeram parte da nossa família e infelizmente não estão mais aqui, como meu pai, meu irmão ou meus avós que já partiram deste mundo. Bobi representa essas gerações”, declarou.

Recorde anterior

Bluey, recordista anterior, morreu com 29 anos e 5 meses, em 14 de novembro de 1939. Ele ocupava o posto de cão mais velho de todos os tempos. Já o título de cachorro mais velho vivo pertencia ao Spike, de 23 anos – o recorde foi batido por Bobi após duas semanas do anúncio do Guinness.

Correio Braziliense