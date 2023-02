Caça dos EUA abate objeto cilíndrico não identificado sobre o Canadá

- Publicidade -

Um caça F-22 dos Estados Unidos derrubou um objeto cilíndrico não identificado no céu do Canadá no sábado, o segundo em dois dias, com a América do Norte em alerta após a saga de uma semana do balão espião chinês que atraiu atenção do mundo todo.

Paralelamente, o Exército dos EUA mobilizou caças em Montana para investigar uma anomalia no radar que causou um breve fechamento federal do espaço aéreo.

“Essas aeronaves não identificaram nenhum objeto que correlacionasse com o que mostrou o radar”, disse o Comando Norte Americano de Defesa do Espaço Aéreo (Norad) em um comunicado.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou a derrubada do objeto no território de Yukon, no norte, no sábado, dizendo que as forças canadenses recuperariam e analisariam os destroços.

A ministra da Defesa canadense, Anita Anand, se recusou a especular sobre a origem do objeto, que, segundo ela, tinha um formato cilíndrico.

Ela não chegou a chamá-lo de balão, mas disse que era menor do que o balão chinês derrubado na costa da Carolina do Sul uma semana atrás, embora similar em aparência.

O presidente norte-americano, Joe Biden, autorizou que o Exército dos EUA trabalhasse com o Canadá para derrubar a nave de grande altitude, após uma ligação entre Biden e Trudeau, disse o Pentágono.

(Reportagem de Phil Stewart, Idrees Ali, David Shepardson, Andrea Shalal, Michael Martina, Richard Cowan em Washington, Steven Scherer em Ottawa)

Reuters