Brunão e Gabriel chegam para reforçar o São Francisco

O zagueiro Brunão e o meia Gabriel foram as novidades do treinamento da tarde desta quarta, 1, no Carlos Simão Antônio., e são mais dois reforços do São Francisco para a disputa da temporada de 2023. O Brunão vem do futebol de Santa Catarina e o Gabriel do Rio Grande do Sul.

“São duas contratações importantes. Estamos montando a equipe e dois chegam para entrar no time titular”, disse o técnico Erismeu Silva.

Ainda espera contratações

Erismeu Silva ainda espera por contratações para poder fechar o elenco. O São Francisco estreia na Copa Verde contra o Atlético no duelo acreano da 1ª fase do torneio.

Faz amistoso

São Francisco e Andirá fazem um amistoso nesta quinta, 2, a partir das 15 horas, no Carlos Simão Antônio.

“Esse é um amistoso muito importante dentro da nossa fase de preparação. Quero definir os titulares para começar a realizar os ajustes”, explicou o treinador.

