Briga por causa de galinha deixa um homem ferido com duas facadas na zona rural

Francisco Padilha Rodrigues, de 41 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira, 10, entre a Linha Nova e Espinhara, localizada no município de Bujari, no interior do Acre.

Segundo testemunhas, a vítima estava em uma propriedade rural no local supracitado, quando o acusado chegou na colônia e começou a indagar Francisco sobre a venda de uma galinha. Após a conversa, o homem foi embora. A vítima não gostou do que ouviu, e resolveu ir até a casa do acusado tirar satisfação sobre o comportamento do homem na sua residência.

Durante uma calorosa discussão, várias palavras de baixo calão foram proferidas entre vítima e autor, que trocavam acusações a todo momento. Francisco Padilha (vitima), falou que o agressor era mentiroso, que não tinha galinha nenhuma para vender, e tudo não passava de “papo furado”.

Com os ânimos alterados, o homem que não teve a identidade revelada sacou uma faca e desferiu duas facadas na vítima, que atingiu o tórax e a lombar. Após furar (Francisco), o autor das facadas fugiu do local.

O homem foi socorrido por terceiros e transportado em carro particular, até a interceptação da viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que transferiu o homem e prestou os atendimentos iniciais a vítima, que após ter o quadro clínico estabilizado, foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

