Briga generalizada em confraternização deixa um homem ferido a faca em Acrelândia

- Publicidade -

Uma confusão generalizada durante uma confraternização no município de Acrelândia, no ramal do Bigode, resultou com um homem ferido a faca, na noite deste sábado, 11, no interior do Acre.

Segundo o apurado, estava acontecendo uma reunião entre pessoas da comunidade, quando uma briga se iniciou, e deu continuidade envolvendo uma parte das pessoas que estavam no local. Era muito bate boca, até a situação sair do controle e algumas pessoas foram as vias de fato, onde um dos indivíduos sacou uma faca e golpeou Josiel Camilo, de 30 anos, no tórax. Após o ocorrido, o agressor fugiu do local.

Populares encaminharam Josiel a Unidade Hospitalar Mista do Município, onde o homem recebeu atendimento, e após a equipe médica plantonista realizar algumas avaliações na vítima, foi decidido que o homem precisava de transferência para o Pronto Socorro de Rio Branco. Uma equipe de paramédicos do Samu foram acionados e se deslocaram até o município para realizar a locomoção de Josiel ao PS da capital.

Conforme informado pelo médico do SAMU, a vítima teve uma perfuração no tórax, que pode ter atingido o fígado, mas só será confirmado através dos exames de imagens que serão realizados pelos médicos do setor de traumas do Pronto Socorro.

Confira o vídeo: