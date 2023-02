Brasil envia à Turquia equipe de 42 socorristas e quatro cães para ajudar nas buscas

- Publicidade -

O governo brasileiro informou nesta quarta-feira, 8, que está enviando uma missão humanitária para ajudar nas buscas e resgate de vítima do terremoto que sacudiu a Turquia e a Síria na segunda-feira, 6, e já matou mais de 11.700 pessoas.

A missão humanitária será composta por 22 socorristas e médicos do Corpo de Bombeiros de São Paulo e outros 20 das Defesas Civis de Minas Gerais e Espírito Santo e quatro cães especializados na busca de sobreviventes – um dos animais participou do resgate das vítimas do desastre da cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, que deixou quase 270 mortos em 2019.

A missão humanitária ordenada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também prevê o transporte de cinco toneladas de equipamentos para busca de pessoas e de ajudas para as vítimas. Os profissionais devem embarcar ainda nesta quarta para Ancara, capital da Turquia, em cargueiro KC-390 da Força Aérea Brasileira. O envio da ajuda foi planejado pela Agência Brasileira de Cooperação, órgão do Itamaraty, em parceria com os ministérios de Integração e do Desenvolvimento Regional, Defesa e Saúde. Os serviços de emergência de Turquia e Síria realizam o trabalho de resgate com a ajuda de aproximadamente 2,7 mil especialistas de 65 países que já chegaram ou estão a caminho das áreas mais afetadas.

Com informações Jovem Pan