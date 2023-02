Brasil derrota Uruguai e vence Campeonato Sul-Americano Sub-20

- Publicidade -

O Brasil venceu neste domingo (12) o Uruguai na decisão do Campeonato Sul-Americano Sub-20 e garantiu seu 12º título no torneio.

A partida, disputada no estádio El Carpín, em Bogotá, na Colômbia, terminou com o placar de 2 a 0. Os gols que selaram a vitória vieram no final do segundo tempo: um cabeceio de Andrey aos 38 minutos e um chute a distância de Pedrinho aos 46.