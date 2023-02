Bovinos morrem afogados durante naufrágio de embarcação em Mâncio Lima

- Publicidade -

Cerca de 10 bovinos morreram afogados durante o naufrágio de uma embarcação no rio Môa, Comunidade Belo Monte, área rural do município de Mâncio Lima, nesta segunda-feira (13).

De acordo com o senhor José Devanir Souza de Lima, proprietário do barco, o acidente ocorreu quando a embarcação tentava fazer uma curva, momento em que foi desestabilizada pelas águas.

Além da morte dos bovinos, o naufrágio também resultou na perda de vários materiais que era transportados. Os 04 trabalhadores conseguiram sair a margem do manancial.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para tentar resgatar o barco do leito do rio com a utilização de uma corda. Segundo o proprietário, o prejuízo com o acidente é considerável.