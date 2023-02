Bomba da Segunda Guerra Mundial provoca grande explosão no Reino Unido; assista

- Publicidade -

A detonação inesperada de uma bomba da Segunda Guerra Mundial, que membros do esquadrão antibombas tentavam desarmar, no oeste da Inglaterra, causou nesta sexta-feira (10) uma enorme explosão, que pôde ser ouvida a vários quilômetros de distância, informou a polícia do condado de Norfolk.

“Não foi uma detonação planejada”, admitiram as forças de segurança, que frisaram que todos os integrantes do Exército e os serviços de emergência no local estão “alocados”.

O dispositivo, que foi encontrado na terça-feira (7) na foz do rio Yare, “explodiu pouco depois do início do trabalho de desativação”, disse Nick Davison, assistente do chefe de polícia de Norfolk.

The unexploded bomb in #GreatYarmouth detonated earlier during work to disarm it. Our drone captured the moment. We can confirm that no one was injured. Public safety has been at the heart of our decision making all the way through this operation, which we know has been lengthy. pic.twitter.com/9SaeYmHkrb

— Norfolk Police (@NorfolkPolice) February 10, 2023