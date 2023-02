Bolsonaro gastou R$ 4,3 mi no cartão do governo em folgas

- Publicidade -

Jair Bolsonaro gastou R$ 4,3 milhões em compras pagas com cartões do governo em feriados que passou durante os seus quatro anos como presidente, quase todos com passeios de moto e jet ski em praias do Guarujá (SP) e São Francisco do Sul (SC).

De acordo com O Globo, o ex-presidente teve 66 dias de folga e realizou 16 viagens entre 2019 e 2022.

Houveram também gastos nas cidades de Salvador e de Eldorado Paulista, no interior de São Paulo, onde o ex-presidente passou a infância.

Ao todo foram contabilizados R$ 3,7 milhões gastos quando Bolsonaro esteve nessas cidades, e outros R$ 593 mil na véspera ou nos dias seguintes pelos assessores que acompanhavam o então presidente.

O gasto mais robusto foi em hospedagem, que somaram R$ 2,5 milhões, seguidos por alimentação (R$ 1,1 milhão) e combustíveis e lubrificantes (R$ 392 mil).

Ainda de acordo com o jornal O Globo, a viagem mais cara foi o Réveillon passado em Santa Catarina, em 2022, quando os gastos pagos com o cartão chegaram a R$ 633 mil. À época, Bolsonaro foi criticado pela opinião pública por estar em viagem enquanto a Bahia passava por problemas devido às fortes chuvas.

