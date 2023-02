Bolsonaro diz a aliados que Marcos do Val fez jogo duplo com Moraes

- Publicidade -

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse a aliados e interlocutores, nesta quinta-feira (2/2), ter prints de trocas de mensagens entre o senador Marcos do Val (Podemos-ES) e ele. A conversa provaria que o ex-mandatário não incentivou um plano golpista contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.

A esses interlocutores Bolsonaro contou que Marcos do Val teria feito jogo duplo, ao encaminhar ao ex-presidente da República as mensagens que o senador trocou com Alexandre Moraes relatando a articulação para o suposto plano de gravar escondido o ministro do STF.

Em entrevista à imprensa na manhã desta quinta, o senador disse ter participado de uma reunião em 9 de dezembro com Bolsonaro e com o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). No encontro, Silveira teria sugerido que o senador gravasse escondido uma conversa com Moraes.

Segundo Marcos do Val, o objetivo de Silveira seria incriminar e prender Moraes por uma possível parcialidade na condução do TSE. A gravação serviria como base para que a eleição presidencial de 2022, na qual Bolsonaro foi derrotado por Lula, fosse anulada.