Bolsa Família vai pagar entre R$ 440 e R$ 712 em fevereiro: por que essa diferença de valores?

O calendário do mês de fevereiro do Bolsa Família foi liberado e para surpresa de muitos, os valores podem variar. A saber, dependendo do perfil do beneficiário os repasses podem ficar entre R$ 440 e R$ 712 mensais.

Para entender melhor porque esses valores podem ser menores ou maiores basta verificar se o beneficiário contratou algum empréstimo, se está inscrito no Vale Gás, se possui crianças menores de 6 anos e etc. Veja como podem ficar os repasses se houverem descontos ou bônus extras nos depósitos.

Variações nos valores do Bolsa Família em fevereiro

A maioria dos beneficiários do programa social recebem cerca de R$ 600 mensais. No entanto, há quem receba um pouco mais devido o vale gás de R$ 112 e o extra das crianças menores de 6 anos, no valor de R$ 150. Mas também há quem receba menos, uma vez que contratou empréstimo consignado para ser descontado automaticamente do Bolsa Família.

Por causa disso, os repasses podem variar e se o beneficiário não se organizar as contas no final do mês podem não bater. Para entender melhor, separamos alguns exemplos de beneficiários que recebem R$ 600 + as variações que podem ocorrer nos depósitos dos benefícios:

Exemplo 1: Beneficiário que recebe R$ 600 mensais e contratou empréstimo consignado do Auxílio Brasil, com parcelas de R$ 160 e não têm direito ao Auxílio Gás, vão receber R$ 440;

Exemplo 2: Beneficiário que contratou empréstimo consignado mas têm direito ao Auxílio Gás de R$ 112, vai receber R$ 552;

Exemplo 3: Beneficiário que não contratou o empréstimo consignado e não direito ao Auxílio Gás, vai receber R$ 600;

Exemplo 3: Beneficiário que não contratou o empréstimo consignado mas tem direito ao Auxílio Gás de R$ 112, vai receber R$ 712.

Exemplo 4: Beneficiário que não contratou o empréstimo consignado não tem direito ao Auxílio Gás, mas possui uma criança menor de 6 anos, vai receber R$ 750 (neste caso talvez só a partir de março, segundo o governo Lula).

Vale ressaltar que segundo o governo Lula, o valor do Auxílio Gás garante 100% do preço médio do botijão do gás de cozinha de 13 kg. Por isso, tomamos como base de cálculo o valor pago em dezembro de R$ 112.

Confira o calendário de fevereiro

Os pagamentos do Bolsa Família são definidos de acordo com número final do NIS (Número de Identificação Social) descrito no cartão do beneficiário. É importante prestar atenção neste calendário de fevereiro, em outras palavras será até uma boa noticia aos beneficiários, uma vez que as datas serão antecipadas devido ao feriado de carnaval.

Final do NIS 1 – 13 de fevereiro (antecipado para 11/02)

13 de fevereiro Final do NIS 2 – 14 de fevereiro

14 de fevereiro Final do NIS 3 – 15 de fevereiro

15 de fevereiro Final do NIS 4 – 16 de fevereiro

16 de fevereiro Final do NIS 5 – 17 de fevereiro

17 de fevereiro Final do NIS 6 – 22 de fevereiro (antecipado para 18/02)

22 de fevereiro Final do NIS 7 – 23 de fevereiro

23 de fevereiro Final do NIS 8 – 24 de fevereiro

24 de fevereiro Final do NIS 9 – 27 de fevereiro (antecipado para 25/02)

27 de fevereiro Final do NIS 0 – 28 de fevereiro.

Sobre as datas destacadas do Bolsa Família devido ao feriado de carnaval, será possível consultar e movimentar a conta do benefício até mesmo pelo aplicativo Caixa Tem.

