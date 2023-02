Bolsa Família de fevereiro será SUSPENSO para quem não seguir esse procedimento

- Publicidade -

Foi anunciado para fevereiro desse mês o pente-fino aplicado aos inscritos do Bolsa Família. A análise será feita na base de dados do Cadastro Único, e por consequência outros benefícios que são acessados por esse método podem ser cortados. A ideia é que famílias fraudulentas que estão recebendo a ajuda sem cumprir com os requisitos sejam cortadas, dando lugar a quem tem direito.

O pente-fino foi chamado pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, de “justiça social”. Isso porque, devem ser excluídos da lista de beneficiados do Auxílio Brasil, e não devem fazer parte do Bolsa Família, aqueles que não cumprem com os requisitos. O foco são as famílias unipessoais, quer dizer, compostas por uma única pessoa.

Cresceu consideravelmente o número de grupos dessa composição, chegando a 6 milhões no último ano. As suspeitas é de que as famílias estejam se desmembrando para que mais de uma pessoa do mesmo grupo tenha acesso a ajuda financeira, o que é proibido.

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, informou que o número de beneficiados irregularidades no Cadastro Único chega a 10 milhões. Diante disso, antes de relançar o Bolsa Família as expectativas são de que os cadastros sejam revisados e que permaneçam apenas os que cumprem com as regras.

Quem vai ter o Bolsa Família suspenso?

O foco do pente-fino são as famílias unipessoais, mas isso não significa que todas elas terão o seu Bolsa Família suspenso. Caso cumpram com as exigências essas pessoas permanecerão recebendo a ajuda. A suspensão do salário será aplicada para:

Quem estiver com dados desatualizados no Cadastro Único;

Famílias que ultrapassaram o limite de renda por pessoa (de R$ 105 a R$ 210);

Famílias em que as crianças e adolescentes abandonaram a escola;

Pessoas que forem convocadas para apresentação de documentos, mas não comparecerem ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

As prefeituras estão ajudando na busca ativa por famílias irregulares. Estão sendo emitidas convocações pelo extrato de pagamento do Bolsa Família, no Caixa Tem ou por carta. Quem for selecionado precisará comparecer ao CRAS e apresentar os documentos de identificação de todos os membros da família.