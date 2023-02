Bolsa Família com parcelas de  R$ 710 começarão a ser pagas. Confira!

- Publicidade -

Um dos assuntos mais comentados da atualidade é justamente em relação ao Bolsa Família. Isso porque, a volta do programa faz parte de uma das propostas mencionadas pelo novo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante toda a sua campanha eleitoral.

Neste sentido, com a chegada do segundo mês deste ano de 2023, os beneficiários do Bolsa Família poderão contar em breve com um novo repasse proveniente do programa. A grande questão, no entanto, é que milhões de beneficiários poderão receber um valor maior do que o esperado.

Dessa forma, vale entender qual o motivo do pagamento mais elevado, além do calendário e por onde o repasse irá acontecer.

Novo repasse do Bolsa Família

Antes de mais nada, é extremamente válido entender como ocorreu a volta do Bolsa Família, para somente assim conferir o calendário para o mês de fevereiro e o motivo do repasse acima do esperado por muitos. Para início de conversa, cabe mencionar que o Bolsa Família já existia há anos, porém, o Auxílio Brasil, fornecido durante o ano de 2022, veio para substituir o programa.