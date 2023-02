Bebê é abandonado pelos pais durante check-in em aeroporto de Israel

- Publicidade -

Um casal abandonou o próprio filho no aeroporto de Ben Gurion, localizado em Tel Aviv, Israel, na terça-feira (31/1). De acordo com as autoridades, o bebê foi deixado para trás, após os pais recusarem comprar uma passagem áerea extra para o menino, que custa aproximadamente R$ 155.

O casal optou por correr em direção ao portão de segurança para embarcar no avião sem o menino, que ficou em um carrinho de bebê próximo ao balcão de check-in, de acordo com o jornal The Times of Israel. A polícia foi acionada, e eles foram impedidos de viajar.

Em nota divulgada pela imprensa local, um representante da companhia áerea Ryanair, responsável pelo voo, afirmou que todos os “funcionários estavam em choque” e não acreditavam no que estavam vendo. “Nós nunca vimos nada parecido com isso”, declarou.

Após controlar a situação, as autoridades devolveram o bebê a guarda dos pais. No momento, o caso segue sendo investigado pela polícia de Tel Aviv.

Com informações Metrópoles