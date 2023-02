BBB23: nem os brothers sabem por que estão jogando com esses grupos

- Publicidade -

A produção do BBB23 teve uma boa ideia quando amarrou os participantes em dupla e os obrigou a jogar juntos na primeira semana do reality. Mas foi iniciativa dos próprios brothers e sisters se dividirem em grupos.

Ao longo dessas duas semanas de jogo, o público assistiu a uma disputa entre os quartos Deserto e Fundo do Mar. Eles se articulam, tramam e votam juntos, como os grupos da edição 22 não conseguiam fazer. O problema com o elenco atual é que muitos não se aturam.

Isso ficou evidenciado no Jogo da Discórdia desta segunda-feira (30), quando a produção forçou uma ruptura, ainda que momentânea, entre eles. De colete lilás, integrantes do quarto Deserto; de amarelo, do Fundo do Mar; de azul, uma mistura dos dois grupos. Assim, aliados acabaram se alfinetando e expondo suas diferenças, especialmente no time que “está ganhando”.

Vitorioso em todas as provas até então, o quarto Deserto tem algumas fraturas: Larissa não tolera Gabriel e Paula teve um impasse com Tina. No time em desvantagem, Cezar Black e Domitila, que entraram como dupla, dizem abertamente que não se gostam.

Por que, então, se mantêm aliados? Sarah deu uma resposta adequada durante a dinâmica: a palavra é “conveniência”. Em grupo, eles se protegem.

Isso não responde, no entanto, por que manter exatamente essa formação. O programa não os obriga a jogar juntos — pelo contrário, incentiva as rupturas. Ontem, no Jogo da Discórdia, Tadeu Schmidt frisou que eles deveriam escolher seus “alvos” e as pessoas que consideravam “não confiáveis”, independente de suas alianças na casa.

Alguns entenderam o recado; outros, como Bruna Griphao, insistiram em preservar os parceiros de quarto. Ao final, a atriz ficou revoltada ao constatar que se colocou na mira de Marvvila para não dar tortada em um aliado, enquanto eles não fizeram o mesmo.

A sister esbravejou que, desse jeito, prefere não ter grupo. Em outro momento, Sarah confidenciou a Marvvila que não vê a hora dessa divisão acabar. Pois bem, o público não sabe o que elas estão esperando para romper esses laços, e anseia pelo momento que essas equipes vão se desmontar.

