BBB23: Entenda por que o público acusa Bruno de assédio após última festa

Fãs do BBB23 estão acusando Bruno Gaga de assédio após o brother insistir em tentar beijar Gabriel Santana durante a última festa do programa, que aconteceu na madrugada deste sábado (4).

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, internautas reuniram alguns registros da noite, que mostram Bruno tentando beijar Gabriel em diversas situações. Em todas, o ator de “Pantanal” desvia das investidas do colega de confinamento.

“Isso aqui do Bruno Gaga com o Gabriel Mosca é assédio, hein? Nada vai ser feito? Imagina se fosse um dos homens com uma das meninas. Ultrapassou os limites do aceitável. Não é não“, apontou um internauta.

Equipe pede desculpas pelo brother

Em um dos trechos do vídeo, é possível ver Gabriel reclamando da situação para os colegas: “Me agarrou a noite toda, porra”, desabafou o rapaz, visivelmente irritado com a situação. Nas redes sociais, a equipe de Bruno reconheceu o erro do brother e pediu desculpas:

“Bruno passou dos limites ontem. Como ele disse, ‘ele está vivendo um sonho’ e acabou excedendo muito o nível de bebida alcoólica, o que resultou no comportamento inconveniente durante toda a madrugada”, justificou a equipe em comunicado.

“Nós gostaríamos de pedir desculpas aos adms e aos participantes da casa. E esperamos que hoje, durante o dia, ele possa refletir sobre tudo que fez”, completou o time. Até o momento, a produção do BBB23 e a TV Globo não se pronunciaram sobre o caso.

