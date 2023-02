BBB 23: Recado de Gabriel após eliminação é recebido com revolta, mistério e emoção pelos participantes do reality: “Nem parece ele”

- Publicidade -

A eliminação de Gabriel Tavares segue tendo repercussão no Big Brother Brasil. Na tarde desta quarta-feira (1º), a produção do programa exibiu um vídeo com um recado do modelo para os brothers e sisters. Cada participante agiu de uma forma ao ver a mensagem, que foi recebida com emoção, mistério e raiva por parte de algumas pessoas que estão na casa de confinamento.

O ex-affair de Anitta pediu para os participantes aproveitarem cada momento do reality: “Tudo que eu vivi aí foi muito intenso. Sejam fortes e continuem jogando do jeito que estávamos jogando. Já tenho os favoritos aqui. Eles sabem quem são. Aproveitem enquanto há tempo. Independente de tudo vou estar aqui torcendo. Queria deixar um abraço bem forte em cada um de vocês”, contou.

Foto: Reprodução/TV Globo © Fornecido por Bolavip Brasil

Bruna Griphao e Paula foram as sisters que mais se emocionaram, mas notaram que o modelo estava diferente: “Ele estava tão diferente, né? Até fisicamente, você olha e nem parece ele”, estranhou a atriz. “Carinha de choro. Ele estava com os olhinos vermelhos de choro. Bem retraídozinho, como se fosse um bichinho acuado”, afirmou Paula.

Recado do Eliminado: Gabriel deixou mais um salve pros brothers… E a Paulinha se acabou no choro mais uma vez 🫤 Fique bem, Paula! Logo essa dor vai passar 🎡❤️‍🩹#TeamPaula #BBB23 (🎥: Reprodução/Globoplay) pic.twitter.com/b2uBtUJU7a — Paula Freitas 🎡 (@paulafreitasr_) February 1, 2023

Paula também teve um momento de revolta no fim do vídeo e insinuou que a eliminação dele foi injusta: “Gabriel, não era pra ser assim, era pra você tá aqui, [email protected]#. Amigo, se estiver me escutando, eu amo você, amo você [email protected]*, esbravejou. Mais calma posteriormente, Paula conversou com Tina e disse que Gabriel quis criar um mistério ao revelar que ele tem favoritos no programa: “Custava falar quem eram?”, questionou.