BBB 23: Após noite tensa, Larissa se irrita com novo ‘apelido’ e discute feio com brother: “Tá doida?”

Após uma noite concorrida de Prova de Líder e que consagrou Gustavo pela segunda vez na liderança do Big Brother Brasil, o clima ficou tenso entre os brothers e a madrugada foi marcada por uma discussão entre participantes até então aliados, Larissa e Ricardo.

O desentendimento teria começado após Larissa se irritar porque alguém da casa teria guardado as carnes que ela havia separado para preparar. A situação ficou pior após Ricardo pedir que ela se acalmasse: “Você mandou eu ficar calma. Falar isso é quase mandar ficar quieto, velho”, disse a sister.

Ricardo rebateu a acusação, afirmando que só estava tentando falar: “Não, eu falei: ‘Calma, deixa eu falar’. Você é doida? Sai explanando aí como se eu tivesse te agredido ou falado alguma besteira”. Larissa disse então que era uma das pessoas que mais defendeu o amigo, mas que deveria “parar de ser trouxa”.

Incomodado com a fala, Ricardo disparou: “Ah, para de ser mimada”. O ‘apelido’ não pegou nada bem para a professora: “Como é que é?”. O biomédico manteve sua fala: “Tá sendo mimada sim, porque eu botei o meu cotovelo em você e falei: “Calma, deixa eu explicar”. Briga com o Sapato lá, briga com quem guardou as carnes. Não briga comigo, não. Tá doida?”.