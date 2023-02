Batalhão de Operações Especiais abre inscrições para a 5ª edição de prova rústica

- Publicidade -

Como parte das comemorações da semana do seu 27º aniversário, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Acre (PM/AC) abriu as inscrições para a 5ª Prova de Rusticidade Bopeano Blindado, a ser realizada no dia 25 de fevereiro. Neste ano, além de policiais militares de todas as unidades da PMAC, também podem participar integrantes das demais forças de Segurança Pública que atuam no estado.

Os interessados deverão se inscrever por meio de ficha de inscrição disponibilizada na guarda ou na secretaria do quartel do Bope, que deverá ser enviada pelo endereço de e-mail [email protected], ou entregue na secretaria da unidade operacional entre os dias 7 e 14 de fevereiro. Os documentos também podem ser enviados por meio da plataforma SEI (PMAC-BOPE-SECPE).

A prova será dividida nas categorias Individual e Equipe Bope, Individual e Equipe Geral, e Individual Master, organizadas de acordo com requisitos estabelecidos em regulamento divulgado pela unidade. Dentre as etapas da competição, estão a corrida rústica, transporte de cargas, disparos de carabina 5,56, subida na corda e natação.

Mais informações sobre a competição poderão ser obtidas pelo telefone (68) 99942 7564 (sargento Fábio Teixeira).

Fonte: Agência do Acre