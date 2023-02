Base aérea de terra Yanomami terá reforma para levar hospital à região

- Publicidade -

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, afirmou neste sábado (4) que não existe permissão e nenhuma autorização para exploração de minérios no território Yanomami. Segundo ela, todo garimpo na Terra Indígena é considerado ilegal. Ela reforçou a necessidade de acabar com o garimpo ilegal.

A declaração foi dada a jornalistas em Boa Vista, capital de Roraima. A ministra foi para a cidade neste sábado para verificar as ações realizadas no território Yanomami, que sofre com uma grave crise humanitária e sanitária.

A ministra afirmou que a base aérea no Surucucu vai ser reestruturada para que possa receber aviões de maior porte. A medida vai possibilitar levar a infraestrutura para montar um hospital de campanha na região.

Segundo o coordenador do Centro de Operações de Emergência local, Hernanes Santos, a Casa de Saúde Indígena Yanomami tem 600 pessoas divididas entre pacientes e acompanhantes. São 50 indígenas internados entre hospital geral e hospital infantil. As duas equipes compostas por profissionais da Força Nacional do SUS, uma em Auaris e uma em Surucucu, fazem uma média de 70 atendimentos por dia cada uma.

POR AGÊNCIA BRASIL