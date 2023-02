Barco naufraga com 10 bois no rio Môa próximo a Mâncio Lima

- Publicidade -

Um barco de grande porte afundou na tarde deste domingo (12), no rio Môa, próximo à comunidade Belo Monte. Populares acionaram os bombeiros para o local, situado em Mâncio Lima

De acordo com o Tenente Josadac Calvacante, Comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, a embarcação estava descendo o Alto Môa com destino a Mâncio Lima, quando afundou com seis pessoas. Nenhuma delas ficou ferida, havendo apenas danos materiais e de bens.

Segundo o proprietário do barco, haviam dez bois, uma motocicleta, uma motosserra e cinco motores. O motivo do tombamento se deu quando ele foi fazer uma curva e um dos animais escorregou para apenas um lado da embarcação, trazendo todo o peso da carga para apenas um ponto do barco.

“É uma ocorrência bem atípica, apesar que a gente atua diretamente com esse tipo de situação. Mas é a primeira vez que acontece com essas proporções”, disse o comandante.

Foram deslocados quatro mergulhadores para auxiliar o proprietário na retirada dos animais e dos bens que ficaram dentro do rio.

O fluxo de hidrovias no Acre é muito ativo e com isso grande parte da população vem da zona rural, sendo boa parte ribeirinhos. Por isso, é essencial que os procedimentos de segurança sejam realizados nesses deslocamentos, como uso de coletes salva-vidas, curso de aquaviário, quantidade de peso adequada, para assim se evitar acidentes.

Redação Juruá Online