Avião da FAB que levou ajuda à Turquia retorna com 17 brasileiros afetados por terremoto

O Itamaraty afirmou, na manhã deste sábado, que o avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que levou ajuda à Turquia após o terremoto que causou a morte de mais de 24.000 pessoas retornará com 17 brasileiros afetados pela tragédia que pediram auxílio ao Ministério das Relações Exteriores para voltar ao Brasil.

A chegada está prevista para este sábado, 11, na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. O grupo de brasileiros retornará a bordo da aeronave KC-30 da FAB, o mesmo enviado à Turquia na madrugada da quinta-feira, 9, como parte da missão multidisciplinar humanitária organizada pelo governo federal.

“O governo brasileiro está tomando providências logísticas e diplomáticas para repatriar cidadãos brasileiros e seus familiares que, encontrando-se na Turquia e tendo sido afetados pelos sismos de 6/2, procuraram auxílio junto à embaixada do Brasil em Ancara. Trata-se 17 pessoas, cuja chegada ao Brasil está prevista para sábado, 11/2, na Base Aérea do Galeão”, disse o Ministério das Relações Exteriores em nota divulgada à imprensa

“O retorno ao País se dará a bordo da aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira, que levou para a Turquia, na madrugada de quinta-feira (9/2), missão multidisciplinar humanitária organizada pelo Governo Federal, por meio da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE), em articulação com os Ministérios da Defesa (MD), Saúde (MS), Desenvolvimento Regional (MIDR) e Justiça e Segurança Pública (MJSP), e com os demais órgãos federais que trabalham de forma coordenada no âmbito do Grupo de Trabalho Interministerial sobre Cooperação Humanitária Internacional”, acrescenta a pasta.

Com informações Jovem Pan