Austrália tem aumento do número de casos de doença que causa olhos verdes e dor equivalente à de parto

Uma infecção ocular causada pela secreção de um pequeno besouro tem atormentado os moradores de uma parte remota do sudeste da Austrália. A condição foi apelidada de ‘olho natalino’, por causa da coloração esverdeada que a região adquire.

O inseto, que mede menos de 1 milímetro, é chamado de Orthoperus e fica somente em uma região, a 300 km da cidade de Melbourne. Quando esmagado, solta uma substância que causa irritação ao entrar em contato com a região ocular da pessoa.

Também conhecida como infecção Albury-Wodonga e queratite de Harvester, tem como característica a dor intensa causada na região, comparada até mesmo à de um parto sem anestesia.

Nos últimos meses, houve um aumento no número de casos registrados em hospitais. O optometrista Rob Holloway, em entrevista para a NDTV, afirmou que a situação pode ter sido uma consequência das enchentes que atingiram a região no fim do ano passado.

Apesar de assustar pela dor e pela mudança na cor dos olhos, o médico ressaltou que essa infecção é facilmente tratada com antibióticos.

Por R7