Atualização do Caixa Tem surpreende seus usuários como um presente de início de ano

O Caixa Tem veio para bancarizar e facilitar a vida do cidadão de baixa renda. A plataforma está ativa desde o ano de 2020, quando foi lançada pela Caixa Econômica Federal (CEF) com o propósito de unificar os depósitos do Auxílio Emergencial.

O sucesso da plataforma foi tamanho que o Governo Federal em parceria com a Caixa Econômica decidiu manter o Caixa Tem. Hoje, a conta poupança social digital é usada para efetuar depósitos de benefícios como o abono salarial, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o seguro-desemprego, Bolsa Família, Vale-Gás, etc.

A plataforma nada mais é do que uma conta digital gratuita de uso diário. No Caixa Tem o cliente consegue receber e mandar dinheiro via Pix e transferências, criar uma poupança, pagar contas, fazer recarga de celular, usar um cartão de débito virtual, contratar seguros, fazer empréstimos e muito mais

No decorrer dos últimos dois anos em atuação, o Caixa Tem foi responsável por bancarizar milhares de brasileiros que viviam às margens do sistema financeiro. Este processo nada mais é do que a criação de uma conta bancária para pessoas que, por alguma razão, ainda não utilizam tais meios.

A vantagem do Caixa Tem consiste na possibilidade de o usuário ter acesso a mais de 10 funcionalidades diferentes sem precisar pagar por nenhuma taxa de serviço. O único requisito é que se atentem aos limites de transações unitárias, diárias e mensais nos valores de R$ 600, R$ 1 mil e R$ 5 mil, respectivamente.