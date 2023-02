Ator Cody Longo é encontrado morto em casa

- Publicidade -

Galã do seriado HollywoHod Heights, exibido pela Nickelodeon, Cody Longo foi encontrado morto, em sua casa, na quarta-feira. Longo tinha 34 anos e era dependente de álcool.

Sua mulher Stephanie, que estava fora de casa, resolveu telefonar para o marido e, sem resposta, ligou para a polícia, em Austin, Texas, onde estava. Os policiais chegaram ao imóvel e arrombaram a porta, encontrando o corpo de Longo estirado na cama.

Um familiar de Longo revelou que o ator sofria de alcoolismo, tendo sido internado em uma clínica de reabilitação no ano passado. Além de Hollywood Heights, em que encarnou o astro da música Eddie Duran, o ator participou das séries Make It or Break It, Brothers & Sisters, Nashville, e filmes como As Apimentadas: Ainda Mais Apimentadas.

Estadão