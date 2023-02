Assuntos que mais caem no Enem: veja a lista por disciplina e o que estudar

- Publicidade -

Se você está se preparando para a próxima edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sabe muito bem que a vasta gama de assuntos que podem ser cobrados na prova complicam, e muito, na rotina de estudos!

Afinal, como descobrir em qual assunto focar nesta reta final? Para te ajudar, o Portal do EV listou os temas mais frequentes em cada disciplina do Enem.

O levantamento feito com base nos dados do Banco de Questões do Estratégia Vestibulares, que desvendou quais assuntos mais caem no Enem e em quais tópicos você deve ficar mais atento nessa reta final dos estudos.

Para fazer essa lista, foi levado em consideração as questões da primeira edição da prova, em 1998, até a última, em 2020, incluindo reaplicações. No total, mais de 88% de todas as questões da história do Enem foram analisadas e classificadas pelos professores do curso preparatório.

Confira abaixo a listagem dos temas que mais caíram no Enem nos últimos 22 anos* por disciplina:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Assuntos de Português que mais caem no Enem

Gramática – 58,79%

Interpretação de Texto – 15,65%

Teoria Literária – 0,56%

Gêneros textuais – 0,23%

Literatura brasileira – 0,23%

Literatura portuguesa – 0,11%

Outros – 24,44%

Assuntos de Literatura que mais caem no Enem

Teoria Literária – 48,08%

Literatura brasileira – 46,54%

Literatura portuguesa – 2,31%

Gramática – 1,54%

Interpretação de Texto – 0,77%

Literaturas africanas em língua portuguesa – 0,38%

Romantismo – 0,38%

Assuntos de Inglês que mais caem no Enem

Interpretação de textos – 80,95%

Vocabulário – 10,88%

Contrações – 0,68%

Outros – 7,48%

Assuntos de Espanhol que mais caem no Enem

Interpretação e compreensão textual – 73,28%

História da hispanidade – 12,98%

Semântica – 10,69%

Classes gramaticais – 2,29%

Outros – 0,76%

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Assuntos de História que mais caem no Enem

História do Brasil – 49,79%

História geral – 30,46%

Temática – 13,66%

História da América – 4,20%

História da África – 0,84%

História regional – 0,42%

Direitos e conflitos sociais – 0,21%

Cultura – 0,21%

Ciência política – 0,21%

Assuntos de Geografia que mais caem no Enem

População – 15,48%

Agrária – 13,47%

Meio ambiente – 13,16%

Globalização – 9,29%

Infraestrutura – 8,98%

Geopolítica – 6,19%

Urbanização – 6,04%

Industrialização – 4,95%

Geologia e geomorfologia (relevo) – 4,33%

Cartografia – 4,02%

Clima – 3,87%

Hidrografia – 2,79%

Geografia dos continentes – 2,63%

Geografia regional – 2,01%

Biomas – 1,55%

Astronomia – 0,93%

Outros – 0,31%

Assuntos de Sociologia que mais caem no Enem

Ciência política – 21,80%

Cultura – 18,48%

Temas contemporâneos da sociologia – 17,06%

Direitos e conflitos sociais – 10,90%

Sociologia no Brasil – 6,16%

Introdução às ciências sociais – 4,27%

Sociologia contemporânea – 3,79%

Sociologia clássica – 3,32%

Sociologia do trabalho – 2,84%

Estrutura e Estratificação Social – 0,95%

Outros – 10,43%

Assuntos de Filosofia que mais caem no Enem

Política – 24,84%

Ética – 24,84%

Conhecimento: Filosofia Moderna – 12,74%

Conhecimento: A Filosofia Grega – 10,83%

Introdução à Filosofia – 6,37%

Metafísica – 4,46%

Estética – 2,55%

Conhecimento: Filosofia Contemporânea – 1,91%

Temas transversais – 1,91%

Filosofia Medieval – 1,27%

Conhecimento: Lógica – 0,64%

Outros – 7,64%

Assuntos de Artes que mais caem no Enem

Arte Brasileira – 17,16%

Patrimônio e museu – 16,42%

Arte Contemporânea – 14,18%

Conceitos básicos – 10,45%

Música – 8,21%

Teatro – 6,72%

Cubismo – 6,72%

Dança – 4,48%

Futurismo – 2,24%

Dadá – 2,24%

Pré-História – 2,24%

Surrealismo – 1,49%

Land Art – 0,75%

Neoclássico – 0,75%

Expressionismo – 0,75%

Pop Art – 0,75%

Impressionismo – 0,75%

Outros – 3,73%

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Assuntos de Biologia que mais caem no Enem

Ecologia – 37,42%

Citologia – 9,32%

Fisiologia Humana – 8,54%

Evolução – 7,45%

Interpretação de texto, gráfico e tabela – 6,37%

Doenças humanas – 5,59%

Biotecnologia – 5,43%

Bioquímica das células – 3,73%

Biologia vegetal – 3,57%

Genética – 3,57%

Biologia animal – 2,80%

Histologia Animal – 1,24%

Bactérias – 0,93%

Reprodução – 0,93%

Classificação biológica – 0,62%

Vírus – 0,62%

Biologia como ciência: metodologia científica – 0,47%

Embriologia – 0,47%

Ondulatória – 0,16%

Protozoários e Algas – 0,16%

Química ambiental – 0,16%

Outros – 0,47%

Assuntos de Física que mais caem no Enem

Mecânica – 26,13%

Eletricidade – 19,44%

Ondulatória – 14,69%

Termologia – 13,17%

Cinemática – 8,42%

Óptica geométrica – 6,05%

Introdução – 3,02%

Eletromagnetismo – 2,81%

Física Moderna – 1,73%

Infraestrutura – 0,43%

Astronomia – 0,22%

Química ambiental – 0,22%

Outros – 3,67%

Assuntos de Química que mais caem no Enem

Química geral – 32,91%

Físico-química – 30,19%

Orgânica – 16,77%

Química ambiental – 14,68%

Bioquímica – 1,89%

Outros – 3,56%

Matemática e suas Tecnologias

Assuntos de Matemática que mais caem no Enem

Aritmética – 26,36%

Funções – 10,11%

Geometria Espacial – 7,07%

Geometria Plana – 6,71%

Probabilidade – 4,10%

Equações – 3,39%

Progressões – 2,47%

Estatística – 2,47%

Análise Combinatória – 2,05%

Médias – 2,05%

Círculo e Circunferência – 1,13%

Geometria Analítica – 0,92%

Matemática Financeira – 0,85%

Sistemas lineares – 0,71%

Funções trigonométricas – 0,64%

Inequações – 0,49%

Lógica – 0,49%

Trigonometria – 0,42%

Arcos e ângulos – 0,42%

Conjuntos – 0,28%

Matrizes – 0,21%

Sistemas de Numeração – 0,07%

Polinômios – 0,07%

Binômio de Newton – 0,07%

Outros – 26,43%

Com informações Vestibular Estratégia