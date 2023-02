Associação dos produtores Rurais Agroextrativistas São Benedito promove Assembleia Geral

- Publicidade -

A Associação dos produtores Rurais Agroextrativistas São Benedito, através deste, convoca todos os interessados através de seu presidente, para uma Assembleia Geral que acontecerá no dia 25 de fevereiro, na sede localizadas no BR 317, KM 59, Ramal Boa União, KM 5.

Os trabalhos terão início as 9 horas em primeira convocação. As pautas terão como assuntos principais, a reformulação do estatuto social, denominação, sede, foro e área de ação, como também a posse da diretoria e conselho fiscal e demais assuntos.

