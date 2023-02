Assaltante é ferido a tiros ao reagir a prisão em Rio Branco

- Publicidade -

O assaltante Lucas Cauã de Lima Oliveira, 18 anos, foi alvejado com dois tiros de fuzil nos braços ao tentar reagir a prisão e tentar atirar contra a Polícia Militar apontando arma de fogo para os PMs durante uma tentativa de assalto no ramal do Rodo, situado na região do bairro Praia do Amapá, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas pela equipe policial, as forças de segurança receberam a informação através de uma denúncia via COPOM, dando conta de que uma dupla de criminosos estava tentando assaltar motociclistas que passavam pela região acima mencionada.

De imediato, uma guarnição se deslocou ao local para averiguar a denúncia e se depararam com os indivíduos em uma área de mata. Ao avistar os policiais, Lucas teria apontado a arma em direção a eles para tentar se livrar da prisão, a guarnição revidou a injusta agressão e feriu o criminoso nos braços esquerdo e direito.

O comparsa não esboçou reação e também foi preso. Os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atender o assaltante ferido, e após prestar os primeiros atendimentos ainda no local os paramédicos o encaminharam ao Pronto Socorro.

Apesar dos ferimentos, ele não corre risco de morte e ficará internado sob custódia para que tão logo receba alta seja conduzido ao complexo prisional da capital. O outro criminoso envolvido na ocorrência foi levado a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os procedimentos cabíveis.

