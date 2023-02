Artistas e bandas acreanas prometem muita folia nas cinco noites de Carnaval em Rio Branco

- Publicidade -

Pular Carnaval na rua já é bom, mas se for puxado por grandes artistas, melhor ainda. O Carnaval da Família no Arena da Floresta, em Rio Branco, vai contar com 25 artistas e bandas locais. Em reunião realizada na manhã de quarta-feira, 8, no auditório da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), foi apresentada ao grupo a estrutura para os shows e a logística para a quina momesca.

Artistas e bandas selecionadas farão apresentações com muito samba, axé e marchinhas de carnaval. Serão dez horas de muita música a cada dia. No domingo e na segunda, com os bailes infantil e da melhor idade, o horário de show se estende. Os cantores vão ajudar nas campanhas preventivas de segurança e em orientações contra a violência doméstica e respeito às diferenças.

“Depois de todo o palco da festa pronto, são os músicos que embalam o folião. Esse encontro é de alinhamento de repertório, demonstração da estrutura preparada para os artistas, como horários de programação, critérios para o pagamento do cachê, camarim, acesso ao estacionamento, horários de programação, enfim, um diálogo para que tenhamos muita alegria e paz no Carnaval”, explicou o diretor de gestão da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Thales Farias.

Para o cantor Carlinhos Bahia, “existe uma expectativa muito grande também por parte dos artistas, que há dois anos ficaram sem se apresentar no palco. O réveillon foi um sucesso e o Carnaval vem para extravasar a felicidade”.

O coordenador da FGB, Junior Chaves, destacou a determinação do governador Gladson Cameli e do prefeito Tião Bocalom para contemplar e prestigiar artistas locais. “O clima é de autoestima entre os cantores e as bandas, com certeza essa parceria vai ser de muito sucesso”, observou.

Megaestrutura para os shows – A estrutura preparada para os artistas contempla, além de um camarim, um palco de 192m². Foram locados cem mil watts de sonorização e, ainda, nove telões led. Quatro desses painéis serão espalhados no espaço destinado ao folião, praça de alimentação e espaço alternativo, com imagens em tempo real do que acontece no palco principal.

Programação de abertura – No dia 17, o primeiro artista a subir no palco, em um esquenta para a escolha da Realeza, é Gugu do Cavaco; apresentam-se ainda as bandas Levada do Gueto, Cobras Dance e Samba Brothers. Durante as cinco noites de folia, revezam-se no palco principal os cantores Alámo Kário, Sandra Melo, Ferdiney, Agleni Miranda, Vini Rodrigues, Luan Lima, Eduardo Safadão, Elias Sarquis e Carlinhos Bahia.

Os bailes contarão ainda com as apresentações das bandas Mugs II, Terreirão do Samba, Moças do Samba, Pegada Prime, Bruno Damasceno, Bloco Deu Match, Sandoval e Banda, Banda Hitz, Doce e Amizade, Banda do Senadinho.

Agência Acre