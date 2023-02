Artistas acreanos trabalham na produção de alegorias para o Carnaval da capital

- Publicidade -

Pintores e auxiliares, coordenados pelos artistas plásticos Darci Seles, Luiz Carlos e Ulisses Sanchez, em um verdadeiro festival de criatividade, produzem, na Usina de Arte João Donato, órgão ligado à Fundação Elias Mansour (FEM), as alegorias que irão compor o enredo do Carnaval da Família, realizado pelo governo do Acre e Prefeitura Municipal de Rio Branco.

A força-tarefa se dedica, de domingo a domingo, a produzir 200 peças destinadas a enfeitar o espaço dos foliões. “A FEM lançou o desafio e nós abraçamos a ideia, envolvendo personagens da cultura carnavalesca, como o pierrô e a colombina, peças da floresta e da família”, relatou Luiz Carlos.

As alegorias, produzidas em compensado, recebem os últimos detalhes. Quem chega no ateliê nem imagina que as cores que dão vida às peças foram produzidas pelos próprios artistas que, fascinados pelo tema, aplicam efeitos de pinturas em toque refinado de tons.

“É o meu primeiro carnaval, a equipe é muito boa e tem se dedicado praticamente dia e noite para dar conta do desafio. Estou feliz em poder contribuir com o tema da família nessa produção”, disse Darci.

O secretário de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur), Assurbanipal Mesquita, destacou as parcerias firmadas. “Além da FEM, a Prefeitura de Rio Branco e a Diretoria de Eventos do governo têm se destacado no apoio à produção das artes que vão dando vida ao projeto. Aqui estão sendo gerados 12 postos de trabalho diretos. Tudo feito com muito carinho, para dar mais beleza ao Carnaval”, destacou.

Para Laura Jordão, diretora de Eventos do governo do Estado do Acre, todos que estão trabalhando no ateliê estão de parabéns: “São artistas fantásticos, incansáveis em produzir alegorias, cada qual mais linda que a outra”.

O diretor Sérgio Siqueira representou o presidente da FEM, Minoru Kimpara, na visita à Usina das Artes.

Com informações A Gazeta do Acre