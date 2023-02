Arqueólogos encontram taberna de 5.000 anos com restos de comida no Iraque

- Publicidade -

Comer fora parece ter sido tão popular há 5.000 anos quanto é hoje, com arqueólogos no Iraque descobrindo uma antiga taberna que remonta a 2.700 aC.

Pesquisadores que trabalham na antiga cidade de Lagash descobriram que o pub, escondido a apenas 50 centímetros abaixo da superfície, foi dividido em uma área de jantar ao ar livre e uma sala contendo bancos, um forno, restos de comida antiga e até mesmo uma velha de 5.000 anos frigorífico.

Eles inicialmente se encontraram no pátio aberto, uma área difícil de escavar, sendo “aberta e exposta ao ar livre”, disse Reed Goodman, arqueólogo da Universidade da Pensilvânia, à CNN.

Depois de retornar ao misterioso pátio alguns meses depois, no outono de 2022, a diretora de campo Sara Pizzimenti, da Universidade de Pisa, ampliou a trincheira.

A equipe então descobriu o forno de tamanho industrial, uma antiga “geladeira” que absorve a umidade para manter a comida fresca e dezenas de tigelas cônicas, muitas contendo restos de peixe, revelando o propósito do pátio ser uma área de jantar ao ar livre.

“Acho que o primeiro recurso a se mostrar foi esse forno muito grande e realmente lindo”, disse Goodman.

“De vários episódios de queima e depósitos de cinzas deixou uma espécie de coloração de arco-íris nos solos e o interior é emoldurado por esses grandes tijolos”.

Lagash, agora a cidade de al-Hiba, era uma das maiores e mais antigas cidades do sul da Mesopotâmia – ocupada do quinto milênio até meados do segundo milênio aC e abrangendo uma área de quase duas milhas quadradas.

Desde então, tornou-se um importante sítio arqueológico, com escavações reiniciadas mais recentemente em 2019 como parte de um projeto conjunto entre o Penn Museum, a Universidade de Cambridge e o Conselho Estadual de Antiguidades e Patrimônio em Bagdá, usando novas técnicas, como fotografia por drone e análise genética.

Escavações anteriores se concentraram na arquitetura religiosa e na compreensão das elites, mas Holly Pittman – diretora do Projeto Arqueológico de Lagash e curadora da seção do Oriente Próximo do Museu Penn – concentrou-se em áreas não pertencentes à elite durante essas últimas escavações para fornecer uma compreensão mais ampla dos antigos cidades.

Descobrir uma taverna apóia a perspectiva de Pittman e sua equipe de que a sociedade não era organizada apenas em elites e pessoas escravizadas – a visão anterior predominante – mas incluía uma antiga classe média.

“O fato de você ter um local de encontro público onde as pessoas podem se sentar e tomar uma cerveja e comer seu ensopado de peixe, eles não estão trabalhando sob a tirania dos reis”, disse Goodman.

“Ali já tem algo que está nos dando uma história muito mais colorida da cidade”.