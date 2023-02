Aprenda a fazer bolachinhas de leite condensado para vender ou degustar

- Publicidade -

O doce é um tipo de comida apreciado pela maioria das pessoas. O sabor do açúcar aliado com farinhas e outros ingredientes realmente desperta o paladar para sensações prazerosas. Uma das opções de alimentos adocicados é a bolachinha de leite condensado. Esse quitute tem sabor de infância e é muito fácil de ser feito em casa.

Hoje você vai aprender a fazer uma deliciosa bolachinha de leite condensado que pode ser apreciada com café, sucos, chás ou com o que quiser. A melhor parte é que trata-se de uma receita bem econômica e com ótimo custo benefício, já que uma pequena porção rende muitas unidades. Então separe o bloquinho de anotações e acrescente este passo a passo no seu caderno de receitas, mesmo que seja virtual.

Receita fácil e barata de bolachinha de leite condensado

As bolachinhas são ótimas opções de sobremesa ou para compor o café da tarde. Inclusive, podem ser degustadas no café da manhã. Algumas pessoas se especializam no preparo para vender em pequenas porções: já que é barato para fazer, o lucro acaba compensando. Dessa forma, pode ser uma saída para fazer aquela graninha extra no final do mês.

Para fazer as bolachinhas de leite condensado você vai precisar dos seguintes ingredientes:

3 ovos médios;

1 lata de leite condensado;

1 kg de amido de milho (maisena);

250 g de margarina sem sal;

1 pitada pequena de sal;

1 xícara de açúcar refinado ou cristal.

Com apenas esses ingredientes é possível fazer cerca de 80 bolachinhas. O tempo médio de preparo fica entre 15 e 25 minutos.

Preparo da receita de bolachinha de leite condensado

A primeira coisa a se fazer é colocar o leite condensado em uma tigela e acrescentar o açúcar logo na sequência, juntamente com os ovos e margarina. Misture bem esses ingredientes até que o ovo e o açúcar tenham se misturado completamente.

Acrescente a maisena e vá misturando a massa com as próprias mãos, adicione a pitadinha de sal também. Faça bolinhas com as mãos e amasse-as para dar forma as bolachinhas. Coloque em uma forma untada com margarina e deixe assar por cerca de 15 minutos em forno pré-aquecido a 200°C.

Edital concursos Brasil