Após deixar a Globo, Ana Furtado assina com outra emissora

- Publicidade -

Ana Furtado está com um novo emprego! A ex-apresentadora do ‘É De Casa’, da TV Globo, anunciou que será a nova apresentadora de todas as premiações exibidas pela TNT em 2023.

A emissora e a famosa compartilharam a novidade em vídeo publicado na última terça-feira (31). Na publicação, a TNT revelou que Ana Furtado fará sua estreia durante a cerimônia do Grammy Awards, que será exibida neste domingo (05).

“Olá! Eu sou Ana Furtado, apresentadora, jornalista, atriz e agora embaixadora. Isso mesmo! Eu sou a embaixadora das premiações aqui na TNT! Isso significa que eu vou estar com vocês nas maiores premiações de música, filmes e séries do mundo!”, declarou a esposa de Boninho no vídeo publicado nas redes sociais do canal.

Na sequência, a apresentadora disse que está pronta para viver a nova fase em sua carreira. “Já vamos começar neste domingo, com o Grammy Awards! Então vai treinando o gogó, o passinho de dança, separa um lookinho bafo, vamos vibrar juntos com a música!”, concluiu.

Vale lembrar que Ana Furtado estava longe das telinhas desde julho do ano passado, quando encerrou o seu contrato de 26 anos com a TV Globo.

Jetss