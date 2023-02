Após anos de batalha judicial, influencer Ludmilla Cavalcante perde a guarda da filha

- Publicidade -

A digital influencer Ludmilla Cavalcante confirmou, em suas redes sociais, na noite desta terça-feira, 31, que a Justiça optou por manter a guarda da sua filha mais velha, Antonella, com o pai, que reside no interior de São Paulo.

Muito abalada e chorando bastante, Ludmilla fez uma live confirmando a decisão do judiciário paulista, que aceitou apelação do pai da menina e tirou a guarda da mãe.

Em outubro de 2021, Ludmilla celebrou a conquista da guarda unilateral de Antonella. Entretanto, à época, o genitor recorreu e obteve decisão favorável, segundo a influenciadora, em votação foi unânime.

“Ontem, eu falei com a equipe de advogados, falei com várias pessoas, a gente leu e releu diversas vezes o relatório e, como já foi falado por alguns advogados que viram a peça, é sem cabimento nenhum, é sem justificativa. Eu não tenho adjetivos. A sensação que eu tenho é como se eu tivesse anestesiada”, afirmou Ludmilla, em postagem nas suas redes sociais, nesta quarta-feira, 1.

Antonella, 3 anos, mora com o pai no interior de São Paulo desde setembro de 2020. E, desde então, Ludmilla travou uma batalha judicial para conseguir a guarda da filha, com quem só consegue falar por chamadas de vídeo.

Em suas redes sociais, a influencer lançou a campanha #justiçaporantonela, na qual tem a adesão de muitas mulheres e mães de todo o Brasil. Segundo Ludmilla, ainda há como recorrer da decisão.

“É obvio que esse não é o fim do processo, é óbvio que a gente vai sim fazer todas as medidas possíveis, porque há sim o que fazer”, afirmou.

A Gazeta do Acre