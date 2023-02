Aplicativo da Sejusp ajuda Polícia Militar do Amazonas a recuperar veículos roubados

- Publicidade -

A ação, coordenada pelo tenente Bruno Almeida, contou com a realização de uma blitz na cidade de Boca do Acre. Com a ajuda do aplicativo Apolo, puderam recuperar uma moto Honda XRE 300 que trafegava livremente no município.

A ideia de criação do Apolo partiu da Sejusp, no Departamento de Modernização Tecnológica da Informação e Comunicação da Sejusp (DMITIC), por meio do soldado PM David Mello, que desenvolveu a tecnologia.

O aplicativo foi criado para trazer a tecnologia do reconhecimento facial, antes restrita a grandes empresas como Google ou Facebook, para a Segurança Pública acreana.

A tecnologia pode ser utilizada por todos os policiais do Acre, desde que seja solicitado o cadastro pelo comandante da sua unidade. Assim que é instalado, o aplicativo se conecta aos servidores da Sejusp, que possuem uma série de outros serviços executados em paralelo, disponibilizando os dados a várias outras fontes como o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), Receita Federal, Polícia Civil e Cerco Eletrônico.

O chefe do DMITIC, Alexandre de Souza, explica que a tecnologia é rápida em determinar a identidade das pessoas. “O sistema Apolo permite mais rapidez na identificação de pessoas suspeitas de crimes, por meio de um aplicativo de celular que já é operado pelos agentes de segurança pública em todo o estado”, disse.

Além disso, o Apolo também é uma fonte geradora de dados, salvando diariamente imagens e dados de abordagem que futuramente poderão ajudar em investigações. Desde que o aplicativo foi lançado, já foram feitas mais de 600 mil operações de consulta ao banco de dados do aplicativo.

Agência Acre