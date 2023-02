Apartamento é interditado e 3 famílias serão retiradas após deslizamento de terra em Rio Branco

- Publicidade -

Equipes da Defesa Civil Municipal foram mobilizadas para atender uma ocorrência de movimentação de terra na Travessa Jucá, região do Segundo Distrito da capital, nesta quinta-feira, 2, após as fortes chuvas.

Três famílias foram cadastradas para sair da localidade e ir para o aluguel social.

O diretor administrativo do órgão municipal e capitão do Corpo de Bombeiros, Brito Soares, disse que a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) isolou a rua para evitar que veículos transitem pelo lugar. Um apartamento foi interditado.

Após a remoção das famílias, o capitão afirmou que as equipes vão continuar monitorando a área e orientou os moradores.

“A população deve estar ciente que, assim que começar a chover, tem que observar se há alguma fissura, rachadura e alguma quebra de barranco e se afastar do local. Vamos providenciar o isolamento do local para que ninguém fique transitando, informar a assistência social do município para que leve essas famílias para um lugar seguro por meio do aluguel social”, explicou.

Por G1 Acre