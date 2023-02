Aos 45 anos, Renata Fan assume desconforto ao posar de biquíni

- Publicidade -

Renata Fan surpreendeu seus seguidores neste domingo (29) ao compartilhar uma foto de biquíni nas redes sociais. Na legenda da publicação, a apresentadora e ex-modelo, de 45 anos, assumiu que se sente desconfortável ao posar com looks que deixam o corpo mais à mostra. Além disso, falou sobre autocuidado, pressão estética e incentivou outras mulheres a cultivarem o amor-próprio.

“Demorei para cuidar do corpo. E tenho uma longa batalha ainda, mesmo com 45 anos. Estou numa jornada sem pressa, apesar dos atrasos acumulados. E postar fotos mais reveladoras não é confortável. Porque chama mais atenção do que as fotos significativas”, começou ela.

“Com lupa ou não, com defensores ou críticos, com aprovação ou desaprovação, sejam livres para se gostarem, se aceitarem e entenderem que o importante é não desistir de se cuidar física e mentalmente. Nas férias, um pouquinho menos, vai”, acrescentou.

Renata está curtindo dias de descanso com o marido, Atila Abreu, nas ilhas Maldivas. Formada em direito e jornalismo, ela já foi modelo e recebeu o título de Miss Brasil em 1999. Desde 2007, apresenta o programa esportivo Jogo Aberto.

R7