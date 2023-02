Andressa Urach: ex-marido acusa modelo de voltar para a prostituição

- Publicidade -

Andressa Urach vive mais um novo capítulo polêmico da separação de Thiago Lopes. Neste domingo (05), a ex-Miss Bumbum veio a público para se pronunciar sobre as acusações do ex, que insinuou que ela teria voltado para a prostituição e estaria em Santa Catarina para realizar trabalhos sexuais. Ele afirma que esse foi o motivo de impedir a ida do filho caçula da modelo, Leon, para a viagem.

Em um longo desabafo, Andressa chamou Thiago de hipócrita e insinuou que ele a teria conhecido na prostituição. “Eu acho tão ridículo e hipócrita o que meu ex está fazendo. Queria perguntar para ele: como me conheceu? Ele é tão bom, santo, puro… Se ele fosse tão de Deus, por que eu queria tanto sair desse relacionamento?”, disparou.

Andressa, que, recentemente, esteve internada em uma clínica psiquiátrica, acusou o ex-marido de estar em busca de fama e lamentou ter oferecido ajuda para que ele recuperasse sua rede social e criasse um canal no YouTube. “Se você quer fama, toma, querido. Brilha muito, arrasa. Você tem tantos seguidores porque nasceu famoso. Você não quer só lutar na Justiça. Quem sabe você não se candidata ao Miss Bumbum Brasil? Eu posso ver, porque você é tão maravilhoso, porque famoso você já está! Dor de cotovelo dá, mas passa”, bradou.

ANDRESSA URACH PEDE QUE PROSTITUTAS FILMEM SEU EX-MARIDO

Andressa tem exibido diversos registros da viagem para Santa Catarina nas redes sociais. Nas imagens, ela aparece ao lado da empresária Rebeka Francys, de quem ela diz ser amiga há 10 anos. Segundo a modelo, elas montaram uma sociedade e se reuniram para vender biquínis em uma live que acontece nesta quarta-feira (08). A ex-“A Fazenda” também acusa Thiago de impedi-la de levar peças que já estavam confeccionadas para serem vendidas na transmissão ao vivo.

Por fim, Andressa ainda acusou Thiago de continuar se relacionando com prostitutas e fez um apelo às profissionais. “Quero pedir para minhas colegas que são garotas de programa, quando você sair com meu ex-marido, filma ele e expõe na rede social? Ele está aqui pagando de santinho, falando mal de garotas de programas, e paga mulheres, porque ele me conheceu assim. Não tenho problema com a verdade. Ela sempre aparece, por pior que ela seja”, disparou.

Purepeople BR