Anac recebe consultoria em modelagem de negócios

Gestores e técnicos da Agência de Negócios do Acre (Anac) reuniram-se nesta quinta-feira, 2, no Laboratório de Inovação do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SebraeLab-AC), em Rio Branco, para o primeiro encontro de consultoria em Modelagem de Negócio.

A atividade, proposta e coordenada pelo Sebrae, apresentou aos participantes as ferramentas inovadoras de metodologia em planejamento. A Modelagem em Negócio trabalha com metodologias ágeis e de acompanhamento das empresas. “A ideia é justamente colocar ferramentas que contribuam para o crescimento e desenvolvimento das empresas”, explicou Jorge Alberto Mazer, analista de mercado do Sebrae.

Uma dessas ferramentas é o Canvas, método que permite ao empreendedor desenvolver seu modelo de negócio ou repensar um modelo já existente. “Às vezes as ideias ficam meio desconexas e, por meio da ferramenta, é possível ter o retrato fiel da empresa, fazer a modelagem e definir estratégias”, detalhou Mazer.

Durante a atividade coordenada pelos analistas do Sebrae, os participantes trataram sobre características, objetivos e valores da Anac, sociedade anônima, de economia mista, vinculada ao governo do Estado, que tem como missão apoiar e promover produtos e serviços acreanos no mercado.

“Conforme diretrizes do governo e sob coordenação da presidência da Anac estamos desenvolvendo o planejamento estratégico da Agência de Negócios, e estamos aqui exatamente para isso, modelar como vamos ajudar a desenvolver as empresas acreanas nesse novo momento da gestão Gladson Cameli, então esse foi um momento superimportante”, avaliou Jaurícia Ferreira, chefe do Departamento de Planejamento Estratégico da Anac.

Para o diretor executivo da Anac, Manoel Pedro Gomes, o Correinha, a consultoria do Sebrae é uma oportunidade de olhar melhor para o cliente da Anac. “Foi uma tarde de construção, desenvolvimento e prosperidade. Saio daqui satisfeito e motivado para construir, junto com o governo do Acre, uma agenda produtiva para os próximos quatro anos”, disse.

