Anac realiza qualificação visando maior eficiência na prestação de serviços

Focando no aperfeiçoamento profissional, eficiência e eficácia em ações de incentivo, apoio e promoção dos serviços do Acre, a Agência de Negócios do Estado do Acre (Anac) investe na atualização profissional do seu quadro de servidores e gestores.

No primeiro treinamento do ano, realizado nesta sexta-feira, 3, gestores e técnicos tiveram oportunidade de atualizar informações sobre produtos, mercado interno e externos, e alinhar estratégias previstas no plano de trabalho de 2023.

“A atividade é parte das ações planejadas em conjunto com a equipe de governo para estes primeiros cem dias da nova gestão Gladson Cameli. Quando todos estão unidos no mesmo objetivo é que as coisas acontecem. Esse é nosso propósito, e por isso estamos aqui hoje”, disse a presidente da Anac, Waleska Bezerra ao dar as boas-vindas aos participantes e agradecer o empenho da equipe.

Durante o encontro, o chefe do Departamento de Marketing da Anac, Alexsandro Barros, apresentou à equipe o panorama atual de alguns setores produtivos no Brasil. “Para o setor industrial, 80% do fruto do açaí pode ser utilizado para ração, alimentos e fabricação de pão. Temos já indústrias. A partir de agora, a Anac, a partir da sua missão e visão, estará de fato fazendo o seu papel de formação profissional e incentivo, suprindo deficiência que hoje o mercado tem”, enfatizou Alex.

O diretor executivo da Anac, Manoel Pedro Gomes (Correinha), falou sobre a importância da atividade para o desempenho das ações da Agência de Negócios do Acre. “Aqui prestamos nossos serviços, nosso tempo às empresas, investidores que acreditam no nosso estado, então esse foi mais um momento importante, que trouxe ainda mais conhecimento para todos nós. Obviamente que possamos realizar ainda muitos outros encontros como esse, não só com a equipe mas também com nosso público alvo”, disse Correinha.

